احتجاج أمام القنصلية السعودية في إسطنبول على اختطاف خاشقجي

تجمع المحتجون أمام القنصلية السعودية في اسطنبول، مطالبين بالإفصاح عن مكان وجود الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وفي حديثها للصحفيين، قالت جولسرين يوليري، ممثلة جمعية حقوق الإنسان في تركيا إن السعودية وتركيا تتحملان مسؤولية ما حدث مع خاشقجي الذي اختفى أثناء زيارته القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما دعا المعارض التركي سيزجن تانيريكولو المسؤولين إلى الإسراع في التحقيق بهذه القضية.