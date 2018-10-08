التلفزيون التركي ينشر فيديو يظهر القنصلية السعودية باسطنبول من الجو

عرض التلفزيون التركي، يوم الاثنين، شريط فيديو من الجو صورته طائرة دون طيار للقنصلية السعودية في إسطنبول، آخر مكان توجه إليه الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل اختفائه.

وكانت الشرطة التركية قد أعلنت يوم السبت 7 أكتوبر 2018، أن 15 سعوديا قدموا إلى إسطنبول وغادروها، الثلاثاء 2 أكتوبر، وكانوا في مقر القنصلية لحظة وجود الصحفي خاشقجي بداخلها بناء على موعد مسبق، لإتمام معاملات إدارية.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قد قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

إلا أن الرياض نفت على الفور هذه المعلومات، وهي تؤكد أن الصحافي غادر مقر القنصلية بعد أن أنهى معاملاته.

المصدر: وكالات