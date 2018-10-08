شاهد.. منافسة لبناء أبراج بشرية فى كتالونيا
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تنافس 32 فريقا فى مدينة تارجونا بكتالونيا الإسبانية لبناء برج من الأشخاص، بحضور حوالي 6000 متفرج.
وعقدت هذه المنافسة للمرة الأولى منذ الاستفتاء الفاشل لاستقلال الإقليم عام 2017. ويعود تقليد بناء البرج البشري في كتالونيا إلى القرن الثامن عشر وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وخلال هذه المنافسة يحاول أعضاء الفريق بناء برج بشري بالتسلق على بعضهم البعض.
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