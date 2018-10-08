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لحظات مؤثرة.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله

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لحظات مؤثرة.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله
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شهدت ساحة القصاص في مدينة تبوك السعودية موقفا مهيبا بعد أن عفا مواطن سعودي عن قاتل ابنه "لوجه الله تعالى".

وكان من المقرر تنفيذ الحكم الشرعي "القصاص" بحق القاتل صباح اليوم الإثنين وسط حضور أمني مكثف في ساحة القصاص بتبوك.

ووفقا لمقاطع فيديو تم تصويرها من الساحة، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت "التكبيرات والشكر لله" بعد "عتق رقبة المدعو أحمد محمد السحيمي البلوي"، وسط تأثر عدد كبير من الموجودين، مقدمين شكرهم للمواطن الذي صفح وعفا لوجه الله.

المصدر: سبق

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