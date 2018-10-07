السيسي يزور قبري السادات وعبد الناصر
وزارة الدفاع المصرية @YouTube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw4u
وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.
ووضع السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات، ثم توجه إلى مسجد جمال عبد الناصر، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبل الزعيم الراحل.
ويأتي ذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر عام 1973.
المصدر: Youtube
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)