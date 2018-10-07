فيديو يوثق فرار المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة قرب نابلس
Reuters Mohamad Torokman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw3d
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة فرار شاب وبيده سلاح، قالوا إنه منفذ العملية، التي أدت إلى مقتل مستوطنين، صباح اليوم الأحد.
#فيديو متداول يوثق لحظة انسحاب منفذ العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنين إسرائيلين صباح اليوم#الغد#فلسطين#القدسpic.twitter.com/lZL3vO9ubx— جريدة الغد (@AlghadNews) ٧ أكتوبر ٢٠١٨
المصدر: جريدة الغد
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)