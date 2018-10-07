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فيديو يوثق فرار المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة قرب نابلس

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فيديو يوثق فرار المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة قرب نابلس
Reuters Mohamad Torokman
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة فرار شاب وبيده سلاح، قالوا إنه منفذ العملية، التي أدت إلى مقتل مستوطنين، صباح اليوم الأحد.

المصدر: جريدة الغد

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