فيديو يوثق فرار المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة قرب نابلس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة فرار شاب وبيده سلاح، قالوا إنه منفذ العملية، التي أدت إلى مقتل مستوطنين، صباح اليوم الأحد.

#فيديو متداول يوثق لحظة انسحاب منفذ العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنين إسرائيلين صباح اليوم#الغد#فلسطين#القدسpic.twitter.com/lZL3vO9ubx — جريدة الغد (@AlghadNews) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

المصدر: جريدة الغد