دمشق.. أول معرض يضم مئات القطع الأثرية بعد استردادها

افتتح بدار الأوبرا في دمشق معرض يضم نحو 500 قطعة أثرية سرقت منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد وتم استردادها بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على المناطق التي كانت بيد المسلحين.

ومن بين القطع الأثرية في المعرض الذي يحمل عنوان "كنوز سوريا المستردة" أوان خزفية وتماثيل برونزية وحلي وقطع نقدية تعود إلى حقب زمنية مختلفة، إضافة إلى تمثالين نصفيين تم ترميمهما في إيطاليا بعدما دمرهما تنظيم "داعش" خلال سيطرته على مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الثقافة السوري محمد الأحمد، قوله إن "المعرض يضم عينة من اللقى الأثرية التي عثر عليها.. بعد تحرير المدن والمواقع الأثرية من الإرهابيين الذين قاموا باستباحة هذه المواقع الأثرية والتنقيب في عشرات المواقع والبحث عن الكنوز لبيعها وتهريبها لتمويل عملياتهم".

وأضاف أن القطع المعروضة "مختلف العصور التاريخية منذ القرن العاشر قبل الميلاد وحتى العصور الإسلامية المتأخرة.. ومن يرى هذا المعرض الذي يقام للمرة الأولى في سورية يدرك حجم ما تعرضنا له"، مشيرا إلى أن الجيش السوري حمى هذه القطع من أن تهرب وتباع في الأسواق المجاورة.

المصدر: وكالات







