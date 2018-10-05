الرئيس الهندي يستقبل فلاديمير بوتين بعبارة روسية في القصر الرئاسي بنيودلهي

يستقبل الرئيس الهندي رام نات كوفيند نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعبارة روسية وهي أهلا وسهلا بكم في الهند، وذلك خلال الاجتماع بينهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وهنأ كوفيند بوتين بتنظيم رائع لبطولة كأس العالم في روسيا وأشاد بأداء المنتخب الروسي في هذا المونديال، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الهنود زاروا روسيا الصيف الماضي لمشاهدة مباريات كأس العالم.

بدوره شكر بوتين كوفيند على دعوته لزيارة الهند وهنأه بعيد الميلاد الذي أقيم في 1 أكتوبر الماضي.