شرطة إسطنبول تبحث عن سيارة دهست عددا من الأشخاص

فتحت الشرطة التركية تحقيقا للكشف عن سائق سيارة قام بدهس عدد من الأشخاص والمارة عمدا، في منطقة باكركوي في إسطنبول.

ونقلت قناة NTV التركية عن شهود عيان قولهم إن السائق أقدم على دهس المارة على الرصيف، وبعدها هرب من مكان الحادث.

#تركيا : شرطة اسطنبول تلقي القبض على سيدة حاولت دهس مجموعة من المارة بمنطقة بكركوي. pic.twitter.com/0wrBiDQdIX — Salah (@MrSalah05) 2 октября 2018 г.

وأضاف الشهود أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية هرعت إلى المكان.

ووفقا للبيانات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام التركية عن مسؤولين أمنيين، فإن أسباب الحادثة غير معروفة.

في المقابل قال شهود عيان إن "سبب الحادثة كان مشاجرة عائلية بين السائق وصديقه، وقد حاول المارة أن يتدخلوا ليحلوا الخلاف، ولكن السائق أصبح أكثر عدوانية وبدأ يدهس المارة".

المصدر: وسائل إعلام