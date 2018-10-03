بركان يثور في إندونيسيا عقب الزلزال المدمر!

ما تزال الكوارث الطبيعية تعصف بإندونيسيا، حيث يثور بركان Soputan في جزيرة Sulawesi، بعد أيام فقط من كارثة تسونامي المدمرة التي أحدثها زلزال هائل ضرب الجزيرة وأسفر عن مقتل المئات.

وبعد أشهر من زيادة النشاط الزلزالي، انفجر بركان Soputan، صباح يوم الأربعاء 3 أكتوبر، وأطلق عمودا من الرماد وصل إلى ارتفاع 4 آلاف متر في الهواء. وتتحرك أعمدة الرماد الآن في الاتجاه الغربي والشمالي الغربي، ما أدى إلى إطلاق إنذار من "المستوى 3" للبركان النشط.

وانتشرت تحذيرات عديدة عبر المجتمعات المحلية الواقعة داخل دائرة نصف قطرها 6.5 كم من قمة البركان، تنصح بإخلاء المنطقة بسبب التهديدات المحتملة لتدفق الحمم البركانية والمخاطر الناجمة عن سحب الرماد. كما يتوجب على السكان المحليين الذين اختاروا البقاء في مواقعهم، ارتداء أقنعة الوجه لتغطية الأنف والفم، من أجل تجنب مشاكل صحية في الجهاز التنفسي.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الجزيرة، التي دمرها الزلزال بالفعل، يوم الجمعة الماضي، وكذلك التسونامي الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص.

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث (BNPB)، التي تتعامل مع العواقب المدمرة لغضب الطبيعة، أنه "حتى الآن لم ترد تقارير عن تأثير ثوران Soputan". كما تم حشد طواقم الطوارئ لتوفير أجهزة التنفس للمجتمعات المتضررة.

المصدر: RT