طائرتا F-35B تهبطان لأول مرة على "الملكة إليزابيث"

نفذت مقاتلتان من طراز F-35B Lightning II من الجيل الخامس يقودهما طياران بريطانيان، الإقلاع القصير والهبوط العمودي لأول مرة، على متن حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث".

ووفقا للبحرية البريطانية، فإن إقلاع الطائرتين وهبوطهما حدث ف سبتمبر المنصرم أثناء وجود حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" قبالة الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.

وذكرت القوات البحرية البريطانية، أن الرحلات التجريبية للطائرات من طراز F-35B على "الملكة إليزابيث" ستشمل تنفيذ أكثر من 500 هبوط على سطح السفينة، وستستمر لمدة 11 أسبوعا.

وفي نفس الشهر، تحطمت أول مقاتلة F-35B بالقرب من قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية، وأيضا نفذت طائرات من نفس الطراز أولى طلعاتها القتالية مستهدفة مواقع لحركة طالبان في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وتشترك ثماني دول مع الولايات المتحدة في مشروع تصنيع الطائرة، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.

وتتوفر طائرات F-35 بثلاثة إصدارات هي: F-35A وF-35B وF-35C.

المصدر: lenta.ru