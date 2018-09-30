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سمكة قرش تمنع قاربا من الإبحار

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أصابت الدهشة ممزوجة بالفزع الصياد جيمس مونرو من جزر الباهاما، خلال رحلة لصيد سمك البراكودا، بسبب قيام سمكة قرش بعض محرك القارب وتعطيله.

وأظهر فيديو سمكة قرش، طولها متر ونصف المتر، وهي تطبق فكيها على محرك القارب مانعة إياه من التحرك.

وحاول الصياد رفع المحرك من الماء لإجبار سمكة القرش على تحريره من فكيها، إلا أنها لم تفعل.

والسمكة من نوع يعرف بـ"القرش الأصفر أو الليموني"، وهي تكثر في خليج المكسيك والبحر الكاريبي، وهي من الأنواع الخطرة على حياة الإنسان.

المصدر: ميل.رو

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