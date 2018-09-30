محافظة البنك المركزي الروسي تركب الباغي في الشيشان

زارت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي جامعة القوات الخاصة في جمهورية الشيشان، وذلك على هامش اجتماعات بنكي روسيا وبيلاروس المركزيين في غروزني عاصمة الجمهورية.

اللافت في زيارة نابيولينا، أنها لم تكن تتوقع أنها ستكون شاهدة على أحد تدريبات القوات الخاصة هناك، بل كانت دهشتها أكبر حينما عرض عليها قائد التدريب ركوب ما يسمى بالباغي.

الباغي، هو عبارة عن عربة يتم تصنيعها وسلسلة مشابهة من وسائط نقل الأفراد في الشيشان، وتستخدمها القوات الخاصة الروسية لملاحقة المتوارين في غابات الشيشان وغيرها من مناطق روسيا.

المصدر: RT