احتكاك حام بين زوارق خفر إيرانية وحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز

اقتربت زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" في مضيق هرمز، لمسافة قريبة جدا وكاد الأمر يصل إلى احتكاك الجانبين المباشر.

وصوّر الفيديو زوارق إيرانية وهي تقترب من حاملة الطائرات الأميركية، وتحذير البحارة الإيرانيين طواقم الحاملة عبر مكبرات الصوت، مطالبينهم بالابتعاد عن المياه الإيرانية و"الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة تحت أي طائل".

المصدر: وكالات