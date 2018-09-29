استمرار إغلاق معبر نصيب بين سوريا والأردن رغم إعلان دمشق عن فتحه صباحا
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أوردت مراسلتنا في الأردن قادسية الضمور، مقطع فيديو يظهر معبر نصيب-جابر الحدودي بين سوريا والأردن، مغلقا من الجانب الأردني رغم الإعلان السوري عن فتحه صباح اليوم.
ونقلت مراسلتنا عن نقيب شركات النقل والتخليص الأردنية ضيف الله أبو عاقول قوله، إن دمشق لم تبلغ الجانب الأردني بفتح المعبر من الجانب السوري، وأن عمّان من جهتها مستعدة بالكامل لفتح المعبر أمام حركة النقل والبضائع.
المصدر: RT
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