متنزه "جبل كوديكينا" وسط روسيا يستقطب الزوار

يمثّل متنزه "جبل كوديكينا" في مقاطعة ليبتسيك وسط روسيا حديقة ترفيهية عائلية، تحظى بشعبية كبيرة بين سكان المنطقة وضيوفها.

وتأسس المتنزه عام 2007، وهو يقع قرب قرية كامينكا على 11 كم من مدينة زادونسك ويتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 500 هكتار.

Какой же охрененный в Липецке есть Горыныч и как же мало людей в стране о нем знают pic.twitter.com/4A6XEQWc2k — Актуальная Политика (@Current_policy) 4 августа 2018 г.

وأصل عبارة "جبل كوديكينا"، هو تلاعب لغوي إذ يقول الروس، إنه لا يجوز سؤال الصياد إلى أين هو ذاهب؟

وفي حال سؤاله، يرد الصياد: إلى "جبل كوديكينا"، تعبيرا عن امتعاضه من السؤال غير المرغوب فيه.

المصدر: وكالات