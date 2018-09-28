بدء فعاليات قمة زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة

بدأت فعاليات مجلس زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة، في قصر "سومون" بمدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بالتقاط صور مشتركة للمشاركين في القمة.

ويشارك في القمة، رؤساء روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا وقرغيزستان وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان ورئيس وزراء أرمينيا ونائب رئيس حكومة تركمنستان. ويوم أمس وصل الرئيس فلاديمير بوتين، إلى دوشنبه للمشاركة في الفعالية.

المصدر: وكالات