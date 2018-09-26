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بسبب ترامب.. الصمت يسود في الجمعية العامة لدقيقتين

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تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موعده في الوصول إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها الـ73 ما سبب حرجا كبيرا لدى الحضور.

كان من المخطط له أن يلقي ترامب خطابه بعد الرئيس البرازيلي لكنه لم يصل في الموعد ما أحرج الحضور والمنظمين أثناء الجلسة الافتتاحية وساد الصمت هناك حوالي دقيقتين قبل وصول الرئيس الأكوادوري إلى المنبر والذي كان من المفترض أن يلقي كلمته ثالثا أي بعد ترامب.

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