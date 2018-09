View this post on Instagram

24 сентября, Астана, Победа-Джангильдина. С балкона 10-го этажа чуть было не сорвался ребенок. Благо в последнюю секунду его удалось поймать жителю из нижней квартиры. Как ребенок оказался в такой ситуации пока неизвестно.