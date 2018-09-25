قرغيزستان: محاكاة تحرير "رهائن" من طائرة "مخطوفة"

أجرى فريق من القوات الخاصة القرغيزية محاكاة عملية تحرير "رهائن" من طائرة مدنية اختطفها "إرهابيون"، وذلك ضمن تدريبات "إيسيك كول - مكافحة الإرهاب-2018" التي تجري في قرغيزستان حاليا.

وبحسب رواية التدريبات، قامت مجموعة إرهابية باختطاف طائرة مدنية بغية إرغام السلطات على اتخاذ قرارات تخدم مصالح منظمات إرهابية دولية والإفراج عن سجناء من أنصار هذه المنظمات.

وجرت هذه المرحلة من التدريبات في مطار "إيسيك كول" الدولي بمشاركة طائرات حربية روسية.

وتجري تدريبات "إيسيك كول - مكافحة الإرهاب-2018" على ثلاث مراحل. وكانت المرحلة الأولى التي اختتمت مطلع الشهر الجاري، تتلخص في الكشف عن "خلايا إرهابية نائمة" وتفككيها، مع إحباط هجمات كانت تخطط لشنها. أما المرحلة الثانية التي تدربت فيها قوات الأمن الخاصة القرغيزية على تحرير الرهائن، فقد جرت اليوم 25 سبتمبر، لتليها المرحلة الثالثة الختامية المزمع إجراؤها الأربعاء 26 سبتمبر.

وتجري تدريبات أجهزة الأمن التابعة لرابطة الدول المستقلة وفقا لبرنامج التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك تحت إشراف مركز مكافحة الإرهاب التابع للرابطة.

المصدر: نوفوستي