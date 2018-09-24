فيديو يظهر تضرر سد من الإعصار "فلورنس" في كارولينا الشمالية

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن قناة WTVD شريط فيديو من بحيرة ساتن في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية يظهر تضرر سد يغذي محطة طاقة ويلمينغتون (Wilmington) من الإعصار "فلورنس".

وجاء في تقرير شركة Duke Energy التي تتبع لها محطة ويلمينغتون أن الفيضانات من الإعصار فلورنس سببت في ظهور بعض الثغرات في أسوار السد ما قد يسبب سيولا من رماد الفحم من المحطة الى مياه نهر كيب فير (Cape Fear River) هناك.