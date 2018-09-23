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مهاجم برشلونة يعزف إيقاعا عربيا بالطبلة في رسالة للفيفا!

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مهاجم برشلونة يعزف إيقاعا عربيا بالطبلة في رسالة للفيفا!
Reuters AI Project
لاعب برشلونة يستخدم الطبلة لايصال رسالة للفيفا
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يظهر فيه مهاجم نادي برشلونة، منير الحدادي، وهو يقرع على "الطبلة" مع فرقة فلكلورية مغربية.

ونال الفيديو إعجاب الرواد، خاصة المغارية منهم، الذين أعادوا نشر الفيديو، مصحوبا بتعليقات طريفة.

وعلق مغردون على الفيديو قائلين إن الحدادي يحاول إقناع الفيفا للسماح له باللعب مع أسود الأطلس.

المصدر: يوتيوب

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