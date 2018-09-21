الكتيبة الثالثة لمنظومة "إس-400" تدخل الخدمة في القرم

نشرت القوات الدفاعية والجوية الروسية الكتيبة الثالثة لمنظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" في مدينة يفباتوريا بشبه جزيرة القرم، حسبما أعلن القسم الإعلامي لأسطول البحر الأسود الروسي

وقال الكسندر تارانوف، قائد الفرقة التابعة لأسطول البحر الأسود، إننا بنشر الكتيبة الثالثة لمنظومة اس-400"نغطي بشكل فعال وكامل المجال الجوي في شبه جزيرة القرم من ارتفاعات منخفضة إلى عالية"، مضيفا أن ذلك "يتيح لنا فرصة للمراقبة حتى 100 هدف والتصدي إلى 12 هدفا بشكل فعال. وكذلك نتمكن من التصدي لأهداف تصل سرعتها القصوى إلى 5 كم في الثانية، ما يعني أننا نستطيع اعتراض صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".