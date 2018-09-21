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ماكرون يستقبل عباس في قصر الإليزيه

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه بباريس اليوم الجمعة.

ومن المفترض أن يناقش الطرفان استئناف محادثات السلام، تمهيدا لزيارة عباس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاءت زيارة عباس إلى باريس تلبية لدعوة ماكرون في يوليو الماضي، بعد أن حضر الرئيسان المباراة النهائية لكأس العالم 2018 FIFA في موسكو.

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