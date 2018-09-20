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سفينة أمريكية ضاربة تدخل البحر المتوسط

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سفينة أمريكية ضاربة تدخل البحر المتوسط حاملة الطائرات "هاري ترومان"
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أفادت البحرية الأمريكية بأن مجموعة ضاربة من سفن الأسطول الأمريكي تتقدمها حاملة الطائرات "هاري ترومان"، دخلت المتوسط وشرعت في تنفيذ عمليات تدريبية هناك.

وأعلنت البحرية الأمريكية أن هدف العمليات "مواصلة دعم الحلفاء في شمال الأطلسي، والدول الأوروبية والإفريقية الشريكة والشركاء في التحالف الدولي، إضافة إلى حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي في أوروبا وإفريقيا".

المصدر: وكالات

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