تركية تجمع القطط "لتصنع منها شاورما للسوريين"!

أثارت سيدة غريبة الأطوار في أحد أحياء إسطنبول بتركيا شكوك السكان، حيث كانت تجمع القطط من الشارع وتضعها في سيارتها، وعند سؤالها عن الغرض من ذلك كانت إجابتها صادمة!

وقالت قناة "ShowTV" التركية في تقرير لها أمس الأربعاء، إن السيدة غضبت لدى سؤال السكان حول مصير القطط، وادعت بشكل ساخر أنها "تصنع من لحومها شاورما لتبيعها للسوريين"، ما أدى إلى ارتفاع حدة النقاش بين الطرفين.

المصدر: sondakika.com