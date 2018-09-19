رئيس كوريا الجنوبية يزرع شجرة السلام ويقدم هدايا لكيم جونغ أون

زرع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن شجرة سلام في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، كما حضر مأدبة غذاء نظمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تكريما لزيارته التاريخية.

وأثناء مأدبة الغذاء، أهدى مون جاي إن نظيره الكوري الشمالي ميداليات تذكارية تم إصدارها بمناسبة القمة بين الكوريتين واجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي.

وقدم مون جاي إن إلى كيم جونغ أون صندوقين صغيرين من اللون الأزرق، يحتوي أحدهما ميداليتين فضية وذهبية تحملان صورة زعيمي الكوريتين وهما يتصافحان على خلفية شبه الجزيرة الكورية.