عشاء مادورو عند شيف تركي يعرضه لانتقاد على التبذير

زار رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، مطعم الشيف التركي المشهور، نصرت غاكتشي (Salt Bae) المشهور جدا.

وأثار فيديو الزيارة، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي الانترنت، الذين انتقدوا مادورو بسبب إسرافه فيما تعاني بلاده من أزمة اقتصادية خانقة في الوقت الراهن.

وقالت وكالة Bloomberg، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زار مطعم Nusr-Et الفاخر في تركيا، وهناك طلب الرئيس وزوجته، أطباق لحم مشوي يزيد سعر الوجبة الواحدة منها عن 100 دولار.

وخلال الزيارة، حصل مادورو على قميص "تي شيرت" عليه صورة Salt Bae. وقدم صاحب المطعم كذلك للضيف الفنزويلي، سيجارا هدية. وخلال ذلك سمع الرئيس الفنزويلي وهو يقول: "هذا يحدث مرة في العمر".

المصدر: لينتا رو