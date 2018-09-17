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بعد أن عاث دمارا في الفلبين .. إعصار "مانكوت" المدمر يجتاح الصين

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أفاد مركز الأرصاد في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، بوصول إعصار "مانكوت" إلى سواحل مدينة جيانغمن بالمقاطعة، في الساعة الخامسة من مساء أمس، جالبا معه رياح بقوة 162 كم في الساعة.

وأعلنت السلطات في جنوبي البلاد، حالة الإنذار القصوى، وتم تعليق جميع خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة، وبعض خدمات السكك الحديدية العادية، في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان. 

ووصل الإعصار الصين بعد أن خلف دمار في الفلبين وأسقط 50 قتيلا على الأقل

المصدر: "شنخوا"

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