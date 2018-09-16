متقاعد ينظف أسنانه بأسلوب فرس النهر

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا مسنا عربي الجنسية يطبق الأسلوب نفسه لتنظيف الأسنان الذي يلجأ إليه فرس النهر في الحياة البرية.

وفي الفيديو يجلس الرجل بفم مفتوح في حين يقوم طير صغير بإخراج بقايا الطعام المتراكمة بين أسنانه، وينظفها بذلك.

وأشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى أن المشهد على الفيديو يشبه العلاقات التكافلية التعاونية بين الكائنات الحية، تحديدا بين أفراس النهر وبعض أنواع الطيور والأسماك، إذ تسمح لها بأكل ما تبقى من الطعام بين أسنانها، دون الإضرار بها.