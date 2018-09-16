مشاهد شيّقة لعبور المدرعات الروسية العوائق المائية وبلوغ ضفاف العدو المفترض

نفذت وحدات في الجيش الروسي في إطار مناورات "الشرق-2018"، جملة من المناورات التدريبية في مناطق انتشارها، واستطاعت عبور العوائق المائية والترابية بنجاح في أرض العدو المفترض.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها في تويتر، لقطات شيقة لعبور المدرعات والدبابات العوائق المائية، متقدمة المشاة بعتادهم، وتحت تغطية نسور الجو على متن أحدث المقاتلات وأشدها بطشا.

المصدر: وكالات