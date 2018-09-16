 
مباشر

مشاهد شيّقة لعبور المدرعات الروسية العوائق المائية وبلوغ ضفاف العدو المفترض

فيديوهات

مشاهد شيّقة لعبور المدرعات الروسية العوائق المائية وبلوغ ضفاف العدو المفترض
وزارة الدفاع الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksmn

نفذت وحدات في الجيش الروسي في إطار مناورات "الشرق-2018"، جملة من المناورات التدريبية في مناطق انتشارها، واستطاعت عبور العوائق المائية والترابية بنجاح في أرض العدو المفترض.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها في تويتر، لقطات شيقة لعبور المدرعات والدبابات العوائق المائية، متقدمة المشاة بعتادهم، وتحت تغطية نسور الجو على متن أحدث المقاتلات وأشدها بطشا.

المصدر: وكالات

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا