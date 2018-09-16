مشاهد شيّقة لعبور المدرعات الروسية العوائق المائية وبلوغ ضفاف العدو المفترض
نفذت وحدات في الجيش الروسي في إطار مناورات "الشرق-2018"، جملة من المناورات التدريبية في مناطق انتشارها، واستطاعت عبور العوائق المائية والترابية بنجاح في أرض العدو المفترض.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها في تويتر، لقطات شيقة لعبور المدرعات والدبابات العوائق المائية، متقدمة المشاة بعتادهم، وتحت تغطية نسور الجو على متن أحدث المقاتلات وأشدها بطشا.
#ВИДЕО#ЭКСКЛЮЗИВ Захватывающие кадры работы инженерных подразделений в ходе стратегических маневров #Восток2018: переправа бронетехники через водные преграды под прикрытием мотострелков и армейской авиации #Минобороны#ВоенныеИнженеры#ВВО#БоеваяПодготовкаpic.twitter.com/vYa8CVtxvL— Минобороны России (@mod_russia) 16 сентября 2018 г.
المصدر: وكالات