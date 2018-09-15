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فضيحة مراسل أمريكي تظاهر بمشهد زائف أثناء الإعصار!

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فضيحة مراسل أمريكي تظاهر بمشهد زائف أثناء الإعصار!
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بالغ مراسل قناة الطقس الأمريكية، مايك سايدل، في إظهار نفسه وهو يصارع الرياح القوية بسبب إعصار فلورنسا، إلا أن شخصين كانا يسيران خلفه بأريحية فضحا تمثيل المراسل.

وبدا المراسل أثناء تغطية الأحول الجوية في كارولينا الشمالية التي ضربها لإعصار، وكأنه يواجه رياحا قوية جدا تدفعه إلى الخلف وهو يصارعها، إلا أن شخصين ظهرا فجأة خلفه وهما يسيران بهدوء، في مشهد كشف مبالغته، وزيف المشهد.

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