فضيحة مراسل أمريكي تظاهر بمشهد زائف أثناء الإعصار!

بالغ مراسل قناة الطقس الأمريكية، مايك سايدل، في إظهار نفسه وهو يصارع الرياح القوية بسبب إعصار فلورنسا، إلا أن شخصين كانا يسيران خلفه بأريحية فضحا تمثيل المراسل.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorencepic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018

وبدا المراسل أثناء تغطية الأحول الجوية في كارولينا الشمالية التي ضربها لإعصار، وكأنه يواجه رياحا قوية جدا تدفعه إلى الخلف وهو يصارعها، إلا أن شخصين ظهرا فجأة خلفه وهما يسيران بهدوء، في مشهد كشف مبالغته، وزيف المشهد.