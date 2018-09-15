رئيسة إستونيا تنظف حديقة أوكرانية!

شاركت رئيسة إستونيا، كريستي كاليولايد، التي تزور حاليا أوكرانيا، في إزالة القمامة في إحدى الحدائق العامة بمدينة دنبرو الأوكرانية في إطار "يوم النظافة العالمي".

وكتبت الرئيسة الإستونية بالمناسبة عبر صفحتها في "فيسبوك": "إننا جميعا مسؤولون عن الكوكب الذي سنتركه للأجيال القادمة. يمكننا جميعا أن نساهم اليوم وفي الأيام الأخرى في جعل موطننا نظيفا وجميلا".

المصدر: وكالات