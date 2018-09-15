شاهد.. وصول جثمان الفنان الجزائري رشيد طه إلى مسقط رأسه

وصل جثمان الفنان الجزائري رشيد طه عقب صلاة الجمعة 14 سبتمبر، إلى مقبرة مدينة ''سيق'' مسقط رأسه في ولاية معسكر غرب الجزائر حيث مثواه الأخير.

وتوفي المغني الجزائري، رشيد طه، ليلة الأربعاء 12 سبتمبر، إثر أزمة قلبية أثناء نومه داخل منزله في باريس، عن عمر ناهز 59 عاما.

والفنان الراحل من مواليد عام 1958، وكان يقطن في مدينة سيق والتي غادرها مع والديه وهو في سن العاشرة إلى فرنسا.

المصدر: يوتيوب + RT