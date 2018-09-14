أول تصريح لـ"منى المذبوح" لدى وصولها إلى مطار بيروت

أدلت اللبنانية منى المذبوح بأول تصريح صحفي لها، مساء اليوم الجمعة، لدى وصولها إلى مطار بيروت، بعد الإفراج عنها من سجن في مصر.

ونقلت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي، المواطنة اللبنانية منى المذبوح، التي تم إدانتها بالإساءة للشعب المصري، من سجن النساء في القناطر الخيرية إلى قسم الخليفة قبل أن يتم الإفراج عنها وترحيلها إلى لبنان، مساء أمس الخميس.