 
مباشر

أول تصريح لـ"منى المذبوح" لدى وصولها إلى مطار بيروت

فيديوهات

أول تصريح لـ
Youtube
منى المذبوح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kset

أدلت اللبنانية منى المذبوح بأول تصريح صحفي لها، مساء اليوم الجمعة، لدى وصولها إلى مطار بيروت، بعد الإفراج عنها من سجن في مصر.

ونقلت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي، المواطنة اللبنانية منى المذبوح، التي تم إدانتها بالإساءة للشعب المصري، من سجن النساء في القناطر الخيرية إلى قسم الخليفة قبل أن يتم الإفراج عنها وترحيلها إلى لبنان، مساء أمس الخميس.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. فلورنس يجتاح مدن الولايات المتحدة ويخلف دمارا