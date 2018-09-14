الطيران التكيتكي العملياتي الروسي يقصف العدو المفترض

نفذت طائرات حربية تابعة لطيران الدائرة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي، غارات قصفت خلالها أهدافا للخصم المفترض، في إطار إحدى مراحل مناورات "الشرق-2018".

وقامت بتنفيذ القصف، طائرات قاذفة ومقاتلة من طراز Su-30SM و Su-34 وSu-24M وSu-25 واستخدمت خلال ذلك صواريخ جوية غير موجهة والقنابل الجوية.

وجرت العملية في ميدان التدريب "موخور – كوندوي" في مدينة تشيتا في سيبيريا.

نفذ الطيران العملياتي التكتيكي للمنطقة العسكرية الشرقية غارة على منشآت عدو افتراضي في ميدان تدريب موخور – كوندوي في مدينة تشيتا في غطار مشروع "فوستوك-2018" https://t.co/wj9E3FefNVpic.twitter.com/WxMQzo0ozN — Минобороны России (@mod_russia) 14 сентября 2018 г.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية