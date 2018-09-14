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الطيران التكيتكي العملياتي الروسي يقصف العدو المفترض

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الطيران التكيتكي العملياتي الروسي يقصف العدو المفترض
Sputnik
Su-30SM
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نفذت طائرات حربية تابعة لطيران الدائرة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي، غارات قصفت خلالها أهدافا للخصم المفترض، في إطار إحدى مراحل مناورات "الشرق-2018".

وقامت بتنفيذ القصف، طائرات قاذفة ومقاتلة من طراز Su-30SM و Su-34 وSu-24M وSu-25 واستخدمت خلال ذلك صواريخ جوية غير موجهة والقنابل الجوية. 

وجرت العملية في ميدان التدريب "موخور – كوندوي" في مدينة تشيتا في سيبيريا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

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