الطيران التكيتكي العملياتي الروسي يقصف العدو المفترض
نفذت طائرات حربية تابعة لطيران الدائرة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي، غارات قصفت خلالها أهدافا للخصم المفترض، في إطار إحدى مراحل مناورات "الشرق-2018".
وقامت بتنفيذ القصف، طائرات قاذفة ومقاتلة من طراز Su-30SM و Su-34 وSu-24M وSu-25 واستخدمت خلال ذلك صواريخ جوية غير موجهة والقنابل الجوية.
#VIDEO Russian Su-30SM, Su-34, Su-24M and Su-25 #aircraft launched unguided air missiles and air bombs during air strike on mock enemy within the #Vostok2018#maneuvershttps://t.co/wj9E3FefNV#RusMoD#TacticalAviation#CombatTrainingpic.twitter.com/7EMkSBcSU6— Минобороны России (@mod_russia) 14 сентября 2018 г.
وجرت العملية في ميدان التدريب "موخور – كوندوي" في مدينة تشيتا في سيبيريا.
نفذ الطيران العملياتي التكتيكي للمنطقة العسكرية الشرقية غارة على منشآت عدو افتراضي في ميدان تدريب موخور – كوندوي في مدينة تشيتا في غطار مشروع "فوستوك-2018" https://t.co/wj9E3FefNVpic.twitter.com/WxMQzo0ozN— Минобороны России (@mod_russia) 14 сентября 2018 г.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية