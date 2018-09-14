دفاعات روسيا الجوية تصد هجوما افتراضيا ضخما استعملت فيه "صواريخ غير مرئية"!

أظهرت وزارة الدفاع الروسية كيف صدت وسائط الدفاع الجوي الروسية "هجوما كثيفا" في مناورات "الشرق – 2016" ودمرت صواريخ فريدة "غير مرئية".

وخلال هذا التدريب العملي ، كشفت محطات الرادار الروسية أكثر من 30 هدفا جويا تطير على نطاق واسع من الارتفاعات والسرعات، وتم نقل المعلومات بشأنها إلى مراكز قيادة أنظمة الصواريخ المضادة للجو، وأنظمة صواريخ "إس – 400" و"إس – 300"، و"بوك" و"تور"، والمضادات الصاروخية والمدفعية لأنظمة "بانتسير – إس"، وتم اكتشاف جميع الأهداف المعادية الافتراضية وتدميرها.

واستعمل الجيش الروسي خلال مناورات "الشرق – 2018" في ميدان تدريب "تيليمبا" في الشرق الأقصى الروسي، أهدافا خاصة وفريدة تحاكي صواريخ مزودة بتقنيات التخفي.

المصدر: نوفوستي