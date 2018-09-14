احتراق 200 طن من البارافين في فنلندا

اندلعت النار في مستودع لتخزين الشموع في مدينة سالو في فنلندا، وأتت على 200 طن من مداة البارافين المستخدمة في صناعة الشمع.

وأشارت التقارير الواردة من هناك، إلى أنه تم إجلاء 300 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمؤسسة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

200 тонн парафина загорелись на заводе в финском городе Сало. Спасатели эвакуировали местных жителей. Остальных попросили не выходить на улицу, в городе стоит едкий запах. pic.twitter.com/uYrdqgVXLg — Телеканал 360° (@360tv) 14 сентября 2018 г.

واندلع الحريق في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، ويشارك في إخماده 30 فريق إطفاء ودمر حتى الآن 5 آلاف متر مربع من المساحات الإنتاجية والمرافق التابعة للمصنع.

المصدر: لينتا رو