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احتراق 200 طن من البارافين في فنلندا

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احتراق 200 طن من البارافين في فنلندا
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اندلعت النار في مستودع لتخزين الشموع في مدينة سالو في فنلندا، وأتت على 200 طن من مداة البارافين المستخدمة في صناعة الشمع.

وأشارت التقارير الواردة من هناك، إلى أنه تم إجلاء 300 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمؤسسة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

واندلع الحريق في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، ويشارك في إخماده 30 فريق إطفاء ودمر حتى الآن 5 آلاف متر مربع من المساحات الإنتاجية والمرافق التابعة للمصنع.

المصدر: لينتا رو

 

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