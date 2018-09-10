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(بالفيديو) السيول تفضح المستور في لبنان

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(بالفيديو) السيول تفضح المستور في لبنان
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كشفت سيول هطلت أمس الأحد الواقع المأساوي المستور في لبنان، إذ فاضت الشوارع ليس بالأمطار المنهمرة بعد صيف طويل، بل بما حملته معها من طمي النفايات وأكياس القمامة.

ونشر الكاتب والصحافي، بيار أبو صعب، تحت عنوان: "لو لم يكن #لبنان وطني لاخترت لبنان وطناً لي" مقطع فيديو على حسابه على تويتر يظهر طوفان القمامة والنفايات التي جرفتها السيول من مقابرها السرّية إلى شوارع المدن والبلدات اللبنانية.

ونال هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم مئات التعليقات التي تراوحت بين تحميل الحكومة والفساد المستشري في البلاد مسؤولية تحويل وطن الأرز إلى مكب للنفايات، وبين تعليقات وضعت اللوم على المواطنين إما لتقاعسهم عن محاسبة المسؤولين، أو لرمي ما لديهم من النفايات على مد البصر وبضمير ميت.

المصدر: تويتر 

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