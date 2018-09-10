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شاهد بالفيديو.. رد هجوم صاروخي من قبل إس 400 وبانتسر من وضعية الحركة !

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أجرت وحدات الدفاع الجوي الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية مناورات عسكرية قامت خلالها بردع ضربة صاروخية مكثفة لـ "العدو" الافتراضي.

وجاء ذلك باستخدام منظومات "S-400  تريومف" ومنظومات "بانتسير أس" الصاروخية.

وقامت وحدات الدفاع الجوي الروسي أثناء المناورات تجربة عملية الانتقال السريع وتقنيات الإخفاء وردع هجوم للمخربين ومهام إصابة الأهداف الجوية وذلك في الظروف الأقرب من الظروف الحية.

المصدر: tvzvezda.ru

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