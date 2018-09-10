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عملية إنقاذ شجاعة أبطالها 3 سعوديين

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عملية إنقاذ شجاعة أبطالها 3 سعوديين
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تمكن 3 شبان في محافظة العلا السعودية من إنقاذ رجل احتجز داخل سيارته بسبب السيول.

ووثق مقطع فيديو متداول على شبكة التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، الشبان الثلاثة وهم يغامرون بحياتهم من أجل إنقاذ الرجل الذي حاصرت مياه السيول الجارفة سيارته.

المصدر: وكالات

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