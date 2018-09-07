شاهد بالفيديو ... كلام مؤثر عن دمشق وسوريا من النجمة المصرية الهام شاهين

شاركت الفنانة المصرية الهام شاهين بافتتاحية معرض دمشق الدولي يوم الخميس ووجهت كلمات مؤثرة أشادت فيها بسوريا والشعب السوري.

وقالت شاهين إن تجدد معرض دمشق الدولي بدورته الثانية بعد سنين من الحرب يثبت حقيقة "الأمان والاستقرار والحياة الطبيعية" في سوريا.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار "وعز الشرق أوله دمشق"، بحضور رسمي محلي وعربي ودولي، يتقدمه رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا، وبمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية وعدد كبير من الشركات والفعاليات التجارية والصناعية.

المصدر: سانا