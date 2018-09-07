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مباشر.. وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران

شاهد.. امرأة مسنة تحبط ببراعة عملية سطو مسلح عليها

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رصدت كاميرات المراقبة المثبتة أمام مدخل أحد المنازل في الولايات المتحدة عملية سطو مسلح نفذها ثلاثة رجال على امرأة مسنة أثناء وصولها بالسيارة إلى المنزل.

ووفقا للفيديو، فإن اللصوص الثلاثة حاولوا الدخول بسيارتهم مباشرة وراء المرأة، وقاموا بتهديدها بالسلاح وهي لا تزال داخل سيارتها، إلا أنها قامت برد سريع وغير متوقع أحبطت من خلاله العملية وأدت إلى فرار اللصوص مذعورين.

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مباشر.. وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران