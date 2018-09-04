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شاهد بالفيديو.. لحظة القصف الإسرائيلي على ريف حماة

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تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو توثق لحظات القصف الإسرائيلي الجديد على سوريا الذي طال اليوم الثلاثاء ضاحية مدينة مصياف ومنطقة وادي العيون في ريف حماة.

وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق من الثلاثاء بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع عسكرية في كل من محافظتي حماة وطرطوس.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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مباشر.. إسرائيل تقصف سوريا.. حماة وطرطوس في مرمى الصواريخ فماذا تم قصفه وما سر التوقيت؟