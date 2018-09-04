في القرم.. الأسد وديع مثل قطة!

رصدت الكاميرا اجتماعا غير مألوف بين سياح وأحد الأسود في حديقة حيوانات مفتوحة في شبه جزيرة القرم الروسية.

وظهر في المشهد المصور هذا الأسد وهو يتمسح بالسياح في عربتهم المفتوحة، مثل قطة وديعة، وبدا كما لو أنه يعرف هؤلاء الغرباء منذ زمن طويل.

هذا الأسد ويدعى فيليا، ويبلغ من العمر عامين، هرع إلى صاحب حديقة الحيوانات المفتوحة أوليغ زوبكوف محتضنا إياه، ما أن وقع نظره عليه، ثم حشر نفسه في قمرة القيادة مزيحا صاحبه بجسده الضخم.

وحين انتهى استقباله الحافل لصاحبه، صعد الأسد إلى عربة السياح في وداعة لا تنسجم بتاتا مع ما يعرف عن طبيعة الأسود.

وحين انتهى اللقاء، وتحركت عربة السياح مبتعدة، بدا كما لو أن الأسد لم يكن راضيا عن "تفرق الشمل"، ولم يعد كما كان يضج حيوية وحبورا.

المصدر: RT