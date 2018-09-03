حريق يدمر متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو

دمر حريق هائل نشب الليلة الماضية في متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو أكثر من 20 مليون قطعة أثرية.

وكتب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في تغريدة على تويتر: "لقد فقدنا 200 عام من العمل والبحث والمعرفة. إنه يوم حزين لكل البرازيليين."

ويعد المتحف الوطني أقدم متحف في البرازيل ويضم مجموعات جيولوجية ونباتية وأثرية مثل مجموعة من المومياوات المصرية والتماثيل اليونانية وقطع أثرية تعود للحضارة الأترورية.