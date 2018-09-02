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فيديو.. الاعتداء على معارض سعودي بارز في شوارع لندن

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فيديو.. الاعتداء على معارض سعودي بارز في شوارع لندن
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تعرض المعارض السعودي المثير للجدل، غانم الدوسري، للشتائم والضرب من قبل شابين في شوارع لندن.

ووثق أشخاص تواجدوا في المكان الواقعة، حيث تبادل الدوسري مع شابين آخرين الشتائم قبل أن يشتبكوا بالأيادي رغم محاولات عدد من الحاضرين لتفريقهم.

واجتاحت مقاطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وتباينت ردود الأفعال بين شامتين ومشفقين ومعارضين لمثل هذه الحوادث.

المصدر: وكالات

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