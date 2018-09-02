فيديو.. الاعتداء على معارض سعودي بارز في شوارع لندن
تعرض المعارض السعودي المثير للجدل، غانم الدوسري، للشتائم والضرب من قبل شابين في شوارع لندن.
ووثق أشخاص تواجدوا في المكان الواقعة، حيث تبادل الدوسري مع شابين آخرين الشتائم قبل أن يشتبكوا بالأيادي رغم محاولات عدد من الحاضرين لتفريقهم.
واجتاحت مقاطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وتباينت ردود الأفعال بين شامتين ومشفقين ومعارضين لمثل هذه الحوادث.
#جلد_الكلب_غانم_الدوسري— بــدر βÁÐÈR (@Sada_albader) 1 сентября 2018 г.
من قوة الكف سمعت صوته من تحت البطانية
اظن بعد هذا الكف بتخرب وزنية الدماغ #اليس_كذلك@GhanemAlmasarirpic.twitter.com/JN5Z3m0UNk
رغم اني لست من مناصري العنف لكن احذر عندما تستهين فيني وتقذف بلدي وحكومتي على مسمع و مرئى مني فلا تستغرب ردة فعلي ....#جلد_الكلب_غانم_الدوسريpic.twitter.com/DhIJyz7LHu— خالد المطيويع.....🇸🇦🇸🇦 🇸🇦 (@kfm2020) 1 сентября 2018 г.
المصدر: وكالات