جثمان زاخارتشينكو يطوف شوارع دونيتسك على عربة مدفع

شيع الآلاف من سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، رئيس البلاد ألكسندر زاخارتشينكو الذي اغتيل الجمعة الماضية بتفجير في أحد مقاهي العاصمة.

وأقيمت مراسم الجنازة في مبنى أوبرا ومسرح الباليه بالمدينة، حيث توافد الآلاف على مدى أربع ساعات لإلقاء نظرة الوداع.

ونقل الجثمان بعدها على عربة مدفع طافت شوارع المدينة الرئيسية، حيث احتشد أكثر من 200 ألف شخص.

المصدر: يوتيوب