 
مباشر
عاجل
المعلم: سمعنا لغة جديدة بين لافروف والجبيرفي المؤتمر الصحفي حول الموقف السعودي وهو أمر مرحب به

مسافر في مطار بيروت: تحتاجون واحدا كمحمد بن سلمان لمكافحة الفساد

فيديوهات

مسافر في مطار بيروت: تحتاجون واحدا كمحمد بن سلمان لمكافحة الفساد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq5w

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسافر استشاط غضبا من الفوضى التي تشهدها صالة مطار بيروت اللبناني.

واعتبر المسافر أن علاج هذه الظاهرة يتطلب شخصية حازمة كالأمير محمد بن سلمان للقضاء عليها وعلى الفساد.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر "عمدة لندن يرتدي البكيني ويطير في الهواء".. ارتفاع معدلات الجريمة يدفع نشطاء لهذا الاحتجاج