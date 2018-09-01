مسافر في مطار بيروت: تحتاجون واحدا كمحمد بن سلمان لمكافحة الفساد
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسافر استشاط غضبا من الفوضى التي تشهدها صالة مطار بيروت اللبناني.
واعتبر المسافر أن علاج هذه الظاهرة يتطلب شخصية حازمة كالأمير محمد بن سلمان للقضاء عليها وعلى الفساد.
شاهد:— مجتمعنا (@KSASociety) 31 августа 2018 г.
تذمراً لما وصلت إليه حال مطاراتهم.. لبناني يصرخ في وسط مطار بيروت: "يبغالكم واحد مثل #محمد_بن_سلمان يربيكم ويربي الفاسدين"
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المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي
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