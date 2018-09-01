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تصوير جوي من قاعدة القوات الجوية الأمريكية يظهر إحدى أكبر مقابر الطائرات الحربية

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ديفيس-مونتن بولاية أريزونا يظهر ما يعرف بـ"المجموعة الـ309" في هذه القاعدة.

فهذه المجموعة معروفة بأنها عبارة عن أكبر مقبرة لطائرات  غير مستخدمة بما فيها عسكرية. ويقوم موظفو المستودع بحفظ كل هذه الطائرات من أجل استخدامها المستقبلي المحتمل كأجزاء لطائرات أخرى على سبيل المثال.

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